В Совбезе Ингушетии подтвердили участие 100 местных жителей в войне в Сирии
Магас, 13 декабря, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Около 100 жителей Ингушетии находятся в настоящее время в Сирии. Их подозревают в участии в банформированиях, воющих против правительственных войск, сообщил представитель Совета безопасности Ингушетии.
Всего за два последних года возбуждено более ста уголовных дел по фактам преступлений террористической направленности, пишет «Интерфакс-Юг».
С 2014 года возбуждено 106 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», сообщил член Совбеза.
По его словам, с жителями региона, находящимися в зоне риска, в числе которых вдовы и дети погибших боевиков, их родственники, а также лица, отбывшие наказание за преступления террористического характера, ведутся профилактические мероприятия с целью недопущения вовлечения их в террористическую деятельность.
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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в участии в военных действиях на стороне международных террористических организаций подозреваются 97 жителей Ингушетии, заявлял весной текущего года и глава республики Юнус-Бек Евкуров. По его словам, все ингуши, вступившие в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), попали в Сирию из Европы.
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