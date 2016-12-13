Ярославль, 13 декабря, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Пресс-служба правительства Ярославской области опубликовала официальное заявление, связанное с проведением следственных действий на территории региона в отношении Максима Семиохина.

Yarregion.ru Скриншот портала органов государственной власти Ярославской области

«Перед принятием решения о назначении Максима Семиохина на должность директора департамента транспорта Ярославской области проводилась проверка, которая не позволила принять кадровое решение. Официальное назначение не состоялось, соответствующие документы не подписаны», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Однако 7 декабря на заседании правительства Ярославской области Максим Семиохин был представлен председателем регионального правительства Дмитирием Степаненко в качестве назначенного директора департамента транспорта. В этот же день соответствующая информация была опубликована и на официальном портале органов государственной власти Ярославской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 декабря к новоявленному региональному чиновнику нагрянули сотрудники СУ СК Архангельской области. Следственные мероприятия проходят в рабочем кабинете Семиохина и в отеле «Святой Георгий», где он временно остановился.