Новосибирск, 13 декабря, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Жительница города Новосибирска, которая поскользнулась на наледи возле дома, отсудила у управляющей компании, отвечающей за состояние придомовой территории, 100 тысяч рублей.

Markus60138 Наледь на дороге

Как пояснили ИА REGNUM в Новосибирском областном суде, разбирательство длится уже почти год. «31 января 2016 года женщина, находясь на придомовой территории многоквартирного дома, в котором проживает, поскользнулась на наледи и упала на неочищенное покрытие асфальта, получив закрытый неосложненный перелом крестца, квалифицируемый, как тяжкий вред здоровью. Обслуживание многоквартирного дома осуществляло «ПД-Восток», — пояснили в суде.

Интересы жительницы Новосибирска в суде представляло «Общество защиты прав потребителей «ПотребСоюз», который и направил иск к УК о возмещении вреда здоровью. В результате полученной травмы женщина была вынуждена проходить лечение в течение четырех месяцев, не имея возможности трудиться и получать заработок. Она просила взыскать с «ПД-Восток» утраченный заработок в сумме 50 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда — 500 тысяч рублей.

«Установив факт ненадлежащего исполнения управляющей компанией обязанности по очистке придомовой территории от снега и наледи, Октябрьский районный суд Новосибирска исковые требования о возмещении вреда здоровью удовлетворил частично. С управляющей компании в пользу женщины был взыскан утраченный заработок в сумме 50 тысяч рублей, компенсация морального вреда — 30 тысяч рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя — 20 тысяч рублей», — отметили в областном суде.

УК попыталась оспорить решение суда, но судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда 29 ноября 2016 года оставило решение суда первой инстанции без изменения.