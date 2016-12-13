Оренбург, 13 декабря, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Впервые Оренбургский областной музей изобразительных искусств приглашен с выставкой «Оренбургский пуховый платок» в Хорватию. Выставка откроется 17 декабря в Художественной галерее Дубровника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Passionforum.ru Пуховый платок

В самом центре России, на границе Европы и Азии, более 200 лет существует замечательный художественный промысел — оренбургский пуховый платок. Платок вяжут на маленьких спицах вручную из пуха, получаемого от особой местной породы коз. Платок настолько легкий, ажурный и невесомый, что его называют паутинкой.

«Нежный и ласковый, он согревает плечи женщинам в разных городах и странах. Оренбургские вязальщицы покорили своими пуховыми кружевами Англию, Францию, Германию, Испанию, Данию, Норвегию… С 1851 года они известны европейской публике. На Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году оренбургские платки восхитили королеву Бельгии и получили Большую серебряную медаль», — отметили работники музея.

По словам сотрудников учреждения культуры, настоящим «чудом» называют оренбургские платки все, кто хоть однажды к ним прикоснулся. Где бы они ни демонстрировались, они не оставляют равнодушными ни одну женщину, какой бы национальности, вероисповедания и возраста она не была.

Выставка познакомит публику с работами лучших вязальщиц Оренбуржья, искусство которых являет собой высокие художественные и качественные критерии, характеризующие знаменитый на весь мир пуховязальный промысел.

В канун Нового года и Рождества выставка «Оренбургское пуховое чудо» подарит особое рождественское настроение. Каждый ажурный белоснежный пуховый платок — неповторимая история, рукотворное воплощение переживания зимней красоты и радости жизни. Огромные, похожие на заснеженную степь платки со своими сказочными узорами — отражение широкой русской души, чистоты помыслов и любви.

Стоит отметить, в рамках международного выставочного проекта, направленного на популяризацию национальных ценностей, оренбургский пуховый платок побывал во многих странах: Швейцарии, Германии, Бельгии, Норвегии, Непале, Мальте, Италии, Франции…

Оренбургский пуховязальный промысел является самым ярким в истории промыслов Оренбургского края.

Оренбургский пуховый платок — название собирательное. Это тёплый тяжёлый платок-шаль и тонкий лёгкий ажурный платок — «паутинка». В удивительном согласии соединились в них уникальные особенности пуха местной породы коз и народное понимание красоты, гармонии и порядка.