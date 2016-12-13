Пенза, 13 декабря, 2016, 15:56 — ИА Регнум. По согласованию с администрацией исправительных учреждений и благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима во всех тюремных храмах силами духовенства, окормляющего исправительное учреждение, совершались литургии и молебны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН региона.

Эль Греко. Молитва

Молебны проходили поочередно: в 1-й день — «О заключенных под стражу», во 2-й день — «Об исполнении правосудия», в 3 день — «Об углублении заботы о жертвах преступлений», в 4 день — «Об умножении любви в семьях заключенных», в 5 день — «О возвращении бывших заключенных в гражданское общество», в 6 день — «О сотрудниках уголовно-исполнительной системы», в 7 день — «О тюремных священнослужителях и о всех содействующих осуществлению миссии тюремного служения Церкви».

«Мы старались затронуть все основные проблемы и категории лиц, так или иначе связанные с уголовно-исполнительной системой. Читались специально разработанные молитвы и служились молебны с особыми прошениями», — прокомментировал помощник начальника регионального УФСИН по работе с верующими Антон Шварев.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Пензенской области, впервые «Неделя Молитвы» была проведена в исправительных колониях Московской области в 2013 году, вызвав большой интерес как у священнослужителей, так и осужденных.

В 2016-м тюремный отдел Пензенской митрополии присоединился к этой традиции.