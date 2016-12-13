Киев, 13 декабря, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Врио председателя Госслужбы геологии и недр Украины Николай Бояркин заявил об обнаружении в ходе экспедиции геолого-разведочного судна «Искатель» крупных запасов газа северо-западном шельфе Черного моря в районе Одесской области.

Tera-resource.ru Природный газ

По его словам, запасы газа могут составлять не менее 40 млрд кубометров газа, они находятся на площади 7 тыс. кв. км. Еще будет обследовано шесть участков шельфа, сообщает «Укринформ».

Бояркин назвал возобновление поиска нефти и газа на черноморском шельфе свидетельством титанического сдвига в геологоразведке страны.

Напомним, геолого-разведочное судно «Искатель» — единственное на Украине. Оно вышло в рейс 17 ноября с заданием выполнить поисково-детальные нефтегазоискательные сейсморазведочные и геохимические работы в пределах Килийского-Змеиного уступа и Криловского прогиба.

На борту судна находилось 27 членов экипажа, среди которых и члены научной экспедиции.