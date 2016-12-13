Москва, 13 декабря, 2016, 15:48 — ИА Регнум. За последние 10 лет показатели снижения производственного травматизма в России достигли исторического минимума. Общее количество несчастных случаев на производстве в период 2006—2015 годов сократилось в 2,1 раза до 42 тысяч. Об этом сегодня, 13 декабря, заявила вице-премьер Ольга Голодец на открытии международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда», сообщается на сайте правительства РФ

Александр Дейнека. Текстильщицы. 1927

Голодец отметила, что выставка приковывает к себе всё большее внимание руководителей крупнейших компаний, в том числе международных. В этом году в экспозиции участвуют около 300 компаний, которые представят более 5 тыс. видов средств охраны труда и промышленной безопасности. Как ожидается, БИОТ-2016 посетят 25 тыс. человек, это на 2 тыс. больше, чем годом ранее.