Доха, 13 декабря, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Власти Катара инвестируют $10 млрд в инфраструктурные проекты на территории США, сообщает 13 декабря Reuters.

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Президент суверенного фонда Катара (QIA) Шейх Абдула бин Мохаммед бин Сауда Аль-Тани передал данное послание официальным представителям США, включая помощника госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Чарльза Ривкина.

Напомним, ранее представители QIA заявили, что Катар намерен инвестировать $35 млрд в США в период с 2016 по 2021 год. Пока не поступало информации о том, являются ли $10 млрд частью уже запланированных инвестиций, или речь идет о новых инвестициях.