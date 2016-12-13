Москва, 13 декабря, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий депутатам и членам Совфеда заниматься врачебной практикой, внес в Госдуму депутат от КПРФ Алексей Куринный, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

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Сейчас парламентарии могут совмещать свою законотворческую деятельность с творчеством, преподаванием, занятием наукой.

Вместе с тем ряд депутатов, например, Дмитрий Морозов («Единая Россия»), до своего избрания работали врачами, то есть осуществляли деятельность, непосредственно связанную с оказанием медицинской помощи. Однако не осуществляя медицинскую деятельность, становится невозможным прохождение аккредитации, тем самым, врач лишается возможности заниматься оказанием медицинской помощи после истечения срока полномочий сенатора или депутата. Возращение к медицинской деятельности в таком случае будет возможно только после одного года переподготовки.

Инициатива разработана для охранения возможности поддерживать профессиональные навыки для возвращения на свое рабочее место после окончания полномочий врачам-специалистам. При этом непосредственно осуществлять врачебную деятельность в период исполнения полномочий члена Совета Федерации или депутата Государственной думы можно в порядке внешнего совместительства, в свободное от основной работы время, отмечает автор.