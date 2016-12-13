Москва, 13 декабря, 2016, 15:39 — ИА Регнум. ‍Мужчина, угрожавший взорвать жилой дом на Кронштадском бульваре в Москве, задержан. Этот человек состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

meineresterampe Взорванные петарды

Задержание произошло по адресу: Кронштадский бульвар, дом №30, корпус 3. Своё намерение дебошир обещал выполнить с помощью петард.

В ходе проверки выяснилось, что москвич — человек с хроническим психическим заболеванием. Его доставили в психоневрологический диспансер.