Белград, 13 декабря, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Москва готова работать с Рексом Тиллерсоном, который выдвинут избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря США в январе 2017 года. Об этом 13 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы принимаем это, как решение избранного президента Соединенных Штатов. Как неоднократно говорил президент Путин, мы готовы работать с любыми партнерами, которые заинтересованы в развитии равноправных отношений с Российской Федерацией», — сказал Лавров.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил о том, что Дональд Трамп принял решение назначить Рекса Тиллерсона госсекретарём США. По словам журналистов, Тиллерсон уже принял предложение избранного президента.