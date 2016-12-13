Рига, 13 декабря, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Три норвежские компании — Staur Eiendom, EBO Invest и Rox Holding, которые являются учредителями предприятия «Rixport», подали в Вашингтонский международный инвестиционный арбитраж (ICSID) иск против Латвии на сумму 25 млн евро, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Напомним, в 2006 году «Rixport» (прежнее название — ООО EBO International) выиграл конкурс на право аренды земельного участка под развитие бизнес-парка у аэропорта. В сентябре 2008 года было начато осуществление проекта «Rixport», в который инвесторы обещали вложить свыше 400 млн евро. Договор аренды земельного участка был заключен на срок 50 лет. Бизнес-парк планировали возвести на площади в 25 га, общая площадь зданий — 300 000 кв. метров. В проекте было предусмотрено строительство нескольких офисных зданий, гостиницы и развитие инфраструктуры. Но проект не был реализован по ряду причин, в их числе и финансовый кризис.

В 2013 году инвесторы планировали завершить проект, но заявили о том, что аэропорт не выполняет свои обязательства. Они обратились в латвийский суд, чтобы взыскать с аэропорта уплаченные деньги, а также недополученную прибыль. Однако в 2015 году Курземский окружной суд отклонил иск норвежского инвестора «Rixport» против международного аэропорта «Рига» (находится в ведении Министерства сообщения Латвийской Республики). «Rixport» пытался взыскать с аэропорта 24 млн евро. В свою очередь, суд удовлетворил встречный иск аэропорта «Рига» о взыскании 3,7 млн евро с компании «Rixport».

Руководитель дочернего предприятия Staur Eiendom, Staur Holding Бентс Остхус заявил, что 6 декабря в Вашингтонском международном инвестиционном арбитраже был зарегистрирован иск норвежских компаний, которые требуют взыскать с аэропорта «Рига» 25 млн евро.

По данным Lursoft (латвийская база данных предприятий), предприятие «Rixport» было учреждено в 2006 году, основной капитал — почти 2 млн евро. Крупнейший владелец предприятия — EBO Invest (72%), другие доли принадлежат — Staur Eiendom (18%) и Rox Holding (10%).