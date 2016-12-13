Рига, 13 декабря, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Лучший латвийский бобслейный пилот Оскарс Мелбардис возобновил тренировки после серьезной операции на спине и планирует в феврале 2017 года принять участие в чемпионате мира в Сочи, сообщает газета Latvijas Avīze.

skeeze Бобслей

«Чемпионат мира — это моя цель. Результат нужен хотя бы для того, чтобы выполнить олимпийские нормативы. Надо тренироваться, я целенаправленно это делаю. Думаю, что мы поедем. У нас в Сочи хорошо шло», — сказал Мелбардис.

Спортсмен также отметил, что для его четверки серебро на Олимпиаде в Сочи было хорошим результатом. «Конечно, допинг — это другой вопрос, мне сложно об этом говорить. Если будут официальные решения, то посмотрим, я не тороплю события. У нас в Сочи был хороший результат, для Мартинса серебро было намного более обидным», — отметил Мелбардис.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ранее сборная Латвии по скелетону во главе с братьями Дукурсами заявила о бойкоте чемпионата мира в Сочи. Спортсмены приняли такое решение, якобы, из-за второй части доклада председателя независимой комиссии Всемирной антидопинговой организации Ричарда Макларена.

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