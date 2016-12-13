Вашингтон, 13 декабря, 2016, 15:26 — ИА Регнум. У избранного президента США Дональда Трампа многолетний опыт начала войн в Twitter, но теперь, когда он готовится занять самый высокий пост в стране, все больше выражается опасений, что его сообщения в микроблоге могут привести к настоящему кризису в национальной безопасности США, пишет Нахал Туси в статье для Politico.

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Эксперты в области разведки и обороны уже выражают беспокойство о том, что деятельность Трампа в популярных социальных сетях используется иностранными разведками для анализа его личности, отслеживания его привычек и поиска намеков на то, что ожидать от возглавляемого Трампом правительства. И эти опасения основываются исключительно на том, что Трамп сам пишет в Twitter, в расчет даже не принимается угроза, связанная с возможностью взлома иностранными хакерами его телефона или его страниц в популярных сетях.

«У нас никогда не было президента, который бы делился столь многим о себе, не только тем, что они говорят, но и своими психологическими чертами в столь открытой манере. Можно с уверенностью сказать, что иностранные игроки тоже изучают это», — отметил эксперт в области безопасности П.У.Сингер. «Мы можем видеть, что вызывает его удовольствие, что — разочарование. Никогда у нас не было такой возможности получить столько же информации о том, чтобы думает президент».

Аудитория Трампа в 17,2 млн человек, скорее всего, вырастет после того, как он примет присягу, а из-за его негативного отношения к центральным СМИ он может продолжить использовать свой Twitter для сохранения связи с общественностью.

По большей части Twitter Трамп пользуется для того, чтобы комментировать отдельных людей и учреждения в США, а также для защиты от их критики. Его сообщения уже, по мнению некоторых, оказали влияние на рынки ценных бумаг, в том числе 12 декабря, когда он высказал свою критику в отношении программы F-35 компании Lockheed Martin. Но и иностранным государствам он также уделяет внимание, когда обращается к своему Twitter. Так, 11 декабря он обрушился с критикой на Китай.

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Несмотря на то что иностранные разведки, скорее всего, будут анализировать общественные выступления Трампа и его помощников, чтобы понять, кто же пришел в Белый дом, однако Twitter на сегодняшний день является одним из источников чистейшего Трампа — необработанной версии бизнесмена, ставшего политиком, который стремится махнуть рукой на традиционные устои президентства.

Из-за характера социальной сети, в которой размер сообщения не может превышать 140 знаков, заявления Трампа могут выглядеть более прямыми и грубыми, чем к тому привыкли иностранные правительства.

Специалисты же, отмечает автор, могут применить специальные системы анализа для определения закономерностей, которые впоследствии помогут им предсказать, серьезно ли Трамп относится к той или иной проблеме. Велика вероятность, что многие иностранные разведки уже провели анализ более 34 тыс. сообщений Трампа.

«Если замечания Трампа точно отражают его намерения, тогда мы даем противникам фору в том, что касается подхода к новой администрации», — заявил бывший сотрудник спецслужб США. «Если же целью его комментариев является скрыть другие его мотивы, тогда мы делаем отличную работу по введению наших противников в заблуждение».

Иностранные правительства могут проанализировать использование Трампом определенных типов слов прежде, чем он осуществит определенные действия. Даже молчание со стороны президента-республиканца может дать определенную информацию.

В августе 2016 года эксперт в области анализа данных Дэвид Робинсон опубликовал свое исследование сообщений Трампа. Было установлено, что через страницу пишут два человека. Сообщения, написанные на телефоне с Android, принадлежат самому миллиардеру, носят более негативный и агрессивный характер. Отправленные же с iPhone более спокойные. Это в основном объявления и фотографии. Ими занимаются, скорее всего, один или несколько помощников Трампа.

«[В сообщениях] с Android очень распространены «эмоционально окрашенные' слова, такие как «дозарезу', «сумасшедший', «слабый', «тупой'», — отметил Робинсон.

На фоне скандалов вокруг Twitter президента Трампа звучат призывы о том, чтобы закрыть его страницу. В частности из-за того чтобы с помощью неё будущий президент США осуществляет нападки на отдельных лиц. Так, официальный представитель компании Twitter заявил, что «правила действуют для всех».

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