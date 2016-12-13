Бангкок, 13 декабря, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Власти Таиланда планируют инвестировать $25 млрд 200 млн в развитие инфраструктуры страны в 2017 году, сообщает 13 декабря Reuters.

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Инвестиции будут направлены на реализацию 36 инфраструктурных проектов, включая развитие железных дорог, автомобильных дорог, строительство аэропортов и морских портов по всему Таиланду.

Частные компании предоставят на финансирование инфраструктурных проектов около $16 млрд, остальные расходы будут покрыты за счет государственного бюджета.