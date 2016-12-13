Ярославль, 13 декабря, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Ярославская областная дума отказалась принимать сразу в 2 чтениях изменения в региональный закон об административных правонарушениях, касающиеся нарушений правил благоустройства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет законов, внесенный врио губернатора Дмитрием Мироновым, предполагает передачу полномочий по благоустройству с уровня местной власти на уровень региона и повышение штрафов за нарушение правил.

Duma.yar.ru Депутаты Иван Парамонов и Виктор Волончунас

Штрафы для юридических лиц предполагается увеличить до 8 раз — до 250 тыс рублей за повторное нарушение правил благоустройства. Именно это возмутило ряд депутатов. Они предложили принять закон об административных правонарушениях только в первом чтении, а размеры штрафов доработать. Депутаты, среди которых немало предпринимателей, предположили, что за нарушение правил благоустройства будут штрафовать именно бизнес.

«Большие вопросы возникают к данной редакции — это необоснованное увеличение размеров штрафов, которое проходит без учета соразмерности, разумности, экономической обоснованности, а также отсутствии пропорциональности. Это может повлечь большие расходы субъектов предпринимательской деятельности», — сказал депутат Алексей Калганов.

Особенно гневно на авторов законопроекта обрушился руководитель агропредприятия, депутат Сергей Иванов.

«Вот вы здесь пишете, статья 25 — нарушение требований к содержанию зданий. Что это такое? Под эту статью можно все подвести ‑ и отсутствие водоснабжения, и крышу, и отсустствие отопления. И вы за все будете штрафовать? Вы сегодня хотите добить все, что ли, в поселениях? Вы добьете все этими штрафами. Вы когда были последний раз в поселении? Давайте я свожу вас туда на экскурсию, а потом будете принимать эти законы», — сказал депутат Сергей Иванов.

Представители правительства региона пояснили, что в ряде других регионов штрафы еще больше. По словам заместителя руководителя аппарата Правительства Эдуарда Гребенщикова, в Костромской области штраф за нарушение требований к внешнему виду фасадов и ограждений за исключением жилых домов для юрлиц достигает 300 тысяч, а в Липецкой области — 500 тысяч. По мнению Гребенщикова, сейчас органы местного самоуправления не могут выстроить эффективную систему соблюдения правил благоустройства.

«Структура полномочий на сегодняшний день не предусматривает какой-либо системы сдержек и противовесов, так как органы местного самоуправления осуществляет нормативно-правовое регулирование, организацию и контроль за его надлежащим исполнением», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Эдуард Гребенщиков.

«Главы сельских поселений, они просто ревут. Они говорят: штраф за освещение, штраф за дорогу, штраф за то, штраф за это. Они говорят — я за эти 200 тысяч мог бы что-то сделать, залатать какие-то дыры, а приходится штрафы платить. Мы сейчас этими штрафами их задушим», — сказала депутат Ольга Секачева.

Депутат Александр Кучменко обратил внимаение на то, что проект закона не был согласован с координационным советом по малому и среднему предпринимательству, хотя затрагивает права бизнеса. Между тем такая практика ранее существовала. Иван Парамонов предостерег, что если сначала принять штрафы, а потом отрабатывать механизмы их применения «уйдет с рынка часть бизнеса небольшого и среднего за счет необоснованно высоких штрафов».

«Я очень сожалею, что нам рассказывают как устанавливать штрафы и как их собирать люди, далекие от бизнеса», — сказал депутат Иван Парамонов, имея в виду коллег по депутатскому корпусу, поддержавших проект закона.

Депутаты подготовили поправку к законопроекту, предполагающую снижение штрафов в 3 раза. Инициатором был уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

«Торопиться с принятием закона в условиях и так тяжелой ситуации в среде малого и среднего бизнеса не стоит. 31 человек подготовили поправку. Предлагаю рассмотреть ее завтра на координационном совете с учетом мнения малого и среднего бизнеса», — сказал Альфир Бакиров.

В итоге депутаты приняли закон лишь в первом чтении, за проект закона во втором чтении высказалось лишь 7 человек. К законопроекту предложили вернуться на последнем заседании в этом году.