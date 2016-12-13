Вена, 13 декабря, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Страны ОПЕК снова нарастили добычу нефти на фоне того, что картелю и еще 11 странам, не входящим в картель, удалось принять соглашения по сокращению производства нефти. Так, согласно данным Международного энергетического агентства за декабрь, в ноябре общая нефтедобыча стран картеля составила рекордные 34,2 млн баррелей в сутки. То есть, по сравнению с прошлым месяцем, ежедневная добыча увеличилась на 300 тыс. баррелей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Если сравнить производство нефти ОПЕК с ноябрем 2015 года, то оно увеличилось на 1,4 млн баррелей в сутки. В целом на мировом рынке предложение достигло 98,2 млн баррелей в сутки, что тоже является довольно высоким показателем. Причем то, что произошло сокращение добычи нефти в некоторых странах, не смогло повлиять на ситуацию в целом, поскольку было компенсировано ростом показателей в странах нефтяного картеля, говорится в докладе МЭА.

Напомним, что в конце сентября в Алжире в рамках Международного энергетического форума состоялась неформальная встреча членов ОПЕК, по ее итогам было принято решение о заморозке уровне добычи на уровне 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки. 30 ноября в Вене состоялось заседание членов картеля, на котором было принято решение о сокращении объемов добычи нефти. Общее уменьшение производства составляет почти 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Сделка вступает в силу с 1 января будущего года и рассчитана на полгода с возможностью продления ее до конца 2017 года. Сокращение добычи нефти не коснулось Ливии и Нигерии, так как здесь уменьшение нефтепроизводство произошло по независящим от них причинам. Ирану дали квоту, разрешающую даже немного нарастить добычу. К соглашению присоединились 11 государств, включая Россию, не входящих в картель. Они готовы сократить свою добычу на 558 тыс. баррелей в день.

Доля картеля в мировой добычи составляет 34,9%. И, несмотря на все усилия, которые тратит ОПЕК для сделки по нефти, увеличение объмов производства происходит уже не первый месяц подряд. Как ранее писало ИА REGNUM, по итогам октябре ОПЕК тоже превысил собственную формальную квоту на добычу. Картель увеличил добычу почти на 240 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцев и составила 33,64 млн баррелей в день. Отмечалось, что общее нефтепроизводство картеля возросло на фоне увеличения добычу в Ираке, Нигерии, Ливии и Иране. Поэтому в октябре объем производства нефти в мире увеличился на 0,97 млн баррелей в сутки и составил 96,32 млн баррелей

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В случае если страны ОПЕК и не ОПЕК будут следовать договоренностям по сокращению объемов добычи нефти, то, с теоретической точки зрения, в течение первого полугодия 2017 года на рынке может быть ликвидировано 46% рекордного мирового избытка нефти, накопленного за последние два года. Чтобы добиться соответствующих результатов, ОПЕК, Россия и их союзники должны полностью следовать соглашению по сокращению производства на 1,8 млн баррелей в сутки.