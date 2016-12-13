Ульяновск, 13 декабря, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Правительство Ульяновской области намерено заключить с партнерами из Ирана ряд соглашений о создании на территории региона сразу нескольких предприятий. Как сообщили в областном правительстве, об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов во время рабочей поездки в Иран, которая проходит 12−15 декабря.

Пресс-служба правительства Ульяновской области Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на встрече с иранскими бизнесменами

В состав делегации также вошли генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин, замминистра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Маргарита Еварестова, представители ульяновского бизнеса.

«Мы работаем с Ираном в области ядерных технологий, автомобилестроения, логистики и торговли, но мы считаем, что этого недостаточно. Поэтому планируем заключить с иранскими партнерами ряд соглашений о создании на территории Ульяновской области сразу нескольких предприятий. Мы также намерены развивать сотрудничество в области станкостроения и IT-технологий, металлургии, АПК и других отраслях. Для этих целей мы готовы разработать проект крупного логистического центра на нашей территории, а также разместить собственные предприятия здесь, в Куме», — пояснил Морозов.

В ходе визита ульяновская делегация посетила производственное предприятие одного из потенциальных бизнес-партнеров. Иранская компания по выпуску композитных баллонов для хранения и перевозки сжатых газов рассматривает Ульяновскую область как возможное место локализации выпуска своей продукции.

Глава региона выразил намерение оказать максимальную поддержку иранским предпринимателям: «От нашего взаимодействия выиграют все: и иранская, и российская стороны. Реализовав этот проект, мы создадим уникальное для нашего рынка предприятие, которое не только создаст новые рабочие места и станет мощным налогоплательщиком, но и позволит укрепить международные связи. И хотя время нашего сотрудничества пока непродолжительное, мы уже успели убедиться в надежности иранских партнеров. У нас многовековые связи и в экономике, и в культуре. Мы столько лет живем рядом, что по-другому, наверное, и быть не может».

В рамках рабочей поездки прошла встреча с мэром города Кум Резой Саййяром. На сегодня Кум является одним из крупнейших в Иране промышленных и религиозно-культурных центров.

«Мы очень рады интенсивному развитию двустороннего взаимодействия между Ираном и Российской Федерацией. Президенты наших стран встречались уже девять раз. Торгово-экономические связи между нашими странами развиваются масштабно и поступательно. Очень важно укреплять и взаимодействие регионов России и Ирана, создать благоприятную атмосферу для представителей бизнес-сообществ наших стран. Мы, как руководители регионов, можем заложить очень прочный фундамент для развития взаимодействия и дать этим отношениям хороший импульс», — отметил Саййяр.

Он добавил, что потенциал отношений Ульяновской области и Кума особенно велик в промышленности, торговле и туризме. Саййяр выступил с инициативой подписания меморандума о взаимопонимании между регионами в определенных сторонами рамках. Ульяновский регион поддержал эту идею.

Также делегация Ульяновской области провела расширенную встречу с представителями бизнеса провинции Кум и руководством региональной торгово-промышленной палаты. В ходе встречи Сергей Васин выступил с презентацией региона, а российские и иранские бизнесмены обменялись идеями о возможном сотрудничестве. Отдельно рассмотрели вопрос о взаимодействии в сфере АПК.

«У нас есть предложения для иранских компаний, которые намерены реализовать свои проекты в отрасли сельского хозяйства. Есть возможность предоставления государственных земель в аренду или приобретения частных угодий в собственность в Ульяновской области на выгодных условиях. У нас уже есть предварительные договоренности в этом направлении с нашими партнерами из Ирана. Думаю, это взаимодействие даст хороший результат», — отметил Васин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, активная работа по налаживанию торгово-экономических связей с Ираном в Ульяновской области началась весной 2016 года.

На сегодняшний день Центр поддержки экспорта Корпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области прорабатывают все возможности выхода ульяновских предприятий на иранский рынок. При этом возникает необходимость проработки оптимальных логистических каналов доставки грузов в Иран и способов оплаты.

Для решения этой задачи в Ульяновской области создается проект логистического хаба, в рамках которого планируется увеличить мощности порта на Волге с тем, чтобы догружать корабли сборными грузами. Планируемый срок реализации проекта — 2017−2018 годв. Удобная логистика уже сегодня позволяет доставлять грузы через ключевые порты прямо в Иран по маршруту Ульяновск — Астахань — Анзали.

В Иране уже размещено торговое представительство Ульяновской области на базе компании «ДжиТиАй Интернешнл» на свободной экономической зоне и создан логистический терминал.

Брокеры в Ульяновской области затамаживают и растамаживают грузы в течение 3−4 часов. Товарами основной загрузки для хаба в порту станут зерно, строительные материалы, нефтехимическое оборудование. Грузы можно будет отправлять крупными промышленными партиями или сборными.

Также развивается сотрудничество в сфере высоких технологий, приборостроения, деревообработки и строительной отрасли.