Вашингтон, 13 декабря, 2016, 15:13 — ИА Регнум. В США будет повторно казнен преступник, который выжил после первой попытки привести приговор в исполнение и подал апелляцию в Верховный суд, сообщает телеканал NBС.

Стефано Усси. Казнь. XIX век

Роммель Брум был приговорен к смерти в штате Огайо за убийство несовершеннолетней. Когда в 2009 году медики попытались привести приговор в исполнение, они не смогли найти у осужденного вену — неудачей закончились все 18 предпринятых ими попыток.

В своих показаниях Брум отметил, что пытался помочь им найти вену, затягивая на руке жгут. Этот мужчина стал первым в США осужденным, который сумел выжить после смертной казни.

Адвокаты Брума подали апелляцию в Верховный суд с просьбой отменить повторную казнь, однако ВС отклонил ходатайство, заявив, что приговоренный к смерти не понес наказания — вещество так и не попало ему в вену и не начало действовать.