Афины , 13 декабря, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Научные сотрудники Гётеборгского университета (Швеция) обнаружили в Центральной Греции древний город, о котором ранее было ничего не известно. Он расположен на 50 км севернее Афин, недалеко от города Кардицы, сообщает «Лайф».

neufal54 Древний город

По словам ученых, находка является уникальной и способна изменить представления об истории этой местности. Как пояснил Робин Рёнлунд, специалист по античной культуре, она говорит о том, что в древности здесь были не только деревни или небольшие поселения, но и настоящие города.

Часть исторических артефактов находятся на поверхности — это стены и фрагменты фундаментов. Специальный радар помогает ученым выяснить, что скрыто под землей. К настоящему моменту уже известно, что под слоем почвы находится целая сеть городских улиц.

В 2017 году шведские специалисты и их греческие коллеги продолжат исследование местности. После этого археологи начнут раскопки.