Рига, 13 декабря, 2016, 15:07 — ИА Регнум. По мнению экспертов, в Латвии сейчас более 10 тысяч ВИЧ-инфицированных, но лишь у половины из них болезнь обнаружена, сообщает LETA. Из тех, у кого болезнь обнаружена, всего 35% получают терапию, а эффективна она только в 64% случаев. Таким образом, цель терапии достигнута лишь у 11% ВИЧ-инфицированных, заявляют специалисты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Также специалисты считают, что необходимо срочно найти способ диагностировать ВИЧ у тех, кто, возможно, не подозревает о том, что инфицирован. Также они призывают использовать в отношении ВИЧ в Латвии термин «эпидемия», так как наблюдается тенденция к росту его распространения.

По подсчетам ВОЗ, число ВИЧ-инфицированных в Латвии может быть вдвое больше, чем обнаружено на сегодняшний день. Важно как можно быстрее вовлечь в лечение ту часть инфицированных, которые не знают о наличии у них заболевания, даже несмотря на то, что в Латвии ситуация с лечением находится на низком уровне, считают эксперты.

В целом в Европе заболеваемость СПИД и ВИЧ падает, а в Восточной Европе, в том числе в Латвии, растет. Крупнейший очаг инфекции находится в Риге, где болеет каждый двухсотый человек, и в Юрмале, где болеет каждый трехсотый.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на осень 2015 года в Латвии было зарегистрировано 6117 пациентов с ВИЧ, но реальное число зараженных латвийцев гораздо больше, так как первые симптомы схожи с проявлениями других заболеваний.

Напомним, ежегодно в Латвии регистрируется по 200−230 новых случаев заражения ВИЧ. Лечение одного пациента ежемесячно обходится государству от 350 до 7000−8000 евро.

Количество проведенных тестов за последние десять лет уменьшилось на 25 тысяч. Половина заболевших о своем заражении не знали. Изменились и пути заражения — чаще стали инфецироваться гетеросексуалы, а люди с наркозависимостью реже.

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