Воронеж, 13 декабря, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Доходы и расходы бюджета Воронежской области 2016 года увеличены на 8,1 млрд рублей. Решение принято 13 декабря на заседании областной думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Страховой полис ОСАГО

В частности, на 5,5 млрд рублей увеличены расходы департаменту аграрной политики — за счет федеральных средств, еще около 0,5 млрд будет направлено департаменту образования, науки и молодежной политики. Дополнительные ассигнования также направят из дорожного фонда области «на предоставление субсидий на развитие улично-дорожной сети Воронежа — 970 млн руб.», пояснил спикер облдумы Владимир Нетёсов.

«410 млн руб. депутаты выделили департаменту аграрной политики области на дополнительные вложения в развитие свеклосахарной отрасли. Более 1,5 млрд руб. — на предоставление субсидий муниципалитетам на погашение ранее выданных бюджетных кредитов в целях оздоровления муниципальных финансов. В целом, мы весьма успешно завершаем финансовый год. Дополнительные доходы областного бюджета и федеральные поступления обеспечили существенный рост доходной и расходной части», — отметил спикер.

Кроме того, на заседании облдумы были приняты постановления о выходе с рядом законодательных инициатив в Госдуму.

«Мы просим наделить регионы правом направлять до 30% доходов дорожных фондов на финансирование социально значимых расходов. С последующим восстановлением этих средств, — рассказал об одной из инициатив спикер Владимир Нетёсов. — Дорожные фонды наполняются в течение всего финансового года. А их использование носит сезонный характер. В результате к концу года остаются неиспользованные остатки. Но сейчас использовать эти деньги мы не можем. Вместо этого, чтобы обеспечить выполнение принятых расходных обязательств, субъекты Российской Федерации вынуждены брать кредиты в банке».

Еще одна инициатива касается федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», ее соавторами стали Владимир Нетёсов, Владимир Верзилин и Роман Жогов.

Речь идет о возможности пролонгации полиса ОСАГО на 30 календарных дней в том случае, если у страховых компаний на момент оформления полиса нет бланков: такая ситуация не редкость, а в результате автовладельцы, которые обязаны оформить полис по закону, оказываются в сложной ситуации.

«Конечно, обязанность страховщика с 1 января 2017 года обеспечить возможность заключения договора ОСАГО в виде электронного документа посредством официального сайта будет способствовать снижению зависимости от наличия бланков в страховых компаниях. Вместе с тем, следует учесть тот факт, что не все владельцы транспортных средств являются активными пользователями Сети, да и уровень доступности к интернету пока обеспечен не повсеместно», — пояснил Владимир Нетёсов.

Депутаты также приняли закон по выплате денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт воронежцам, достигшим возраста 70 и 80 лет.

«Мы приняли решение продлить действие льготы до конца 2017 года. По инициативе депутатов соответствующие дополнения были внесены в проект бюджета будущего года. Те, кто попадает под действие закона, нуждаются в помощи государства, и мы должны сделать все, чтобы она была оказана своевременно и в полном объеме», — подчеркнул Владимир Нетёсов.