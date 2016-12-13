Ставрополь, 13 декабря, 2016, 15:01 — ИА Регнум.



Ranva Курица

В Ставропольском крае обнаружена циркуляция вирусов гриппа А. Эпидпорог еще не превышен, но впервые в текущем эпидсезоне возбудителем болезни стал вирус гриппа. Эпидемиологи опасаются птичьего гриппа.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, пока заболеваемость населения края острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) остается ниже эпидемиологического уровня. На неделе за медпомощью обратились 12,2 тыс. жителей края, что на 14,94% выше уровня предыдущей недели и ниже эпидпорога на 10,75%.

В Ставрополе зарегистрировано 2392 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 17,7%.

Преимущественно в крае циркулируют респираторные вирусы: парагриппа, аденовирусы, короновирусы, риновирусы, на прошедшей неделе впервые определена циркуляция вирусов гриппа А.

Вместе с тем, региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что в 2016 году в мире отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по гриппу птиц A (H5N8). Очаги гриппа птиц зафиксированы в Швеции, Польше, Венгрии, Германии, в Нидерландах, Франции.

Кроме новых очагов имеют место вторичные очаги инфицирования птиц в 19 странах: Венгрии, Польше, Германии, Австрии, Швейцарии, Хорватии, Голландии, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Румынии, Индии, Египте, Израиле, Иране, Украине, Тайване, Южной Корее.

В Российской Федерации в ноябре-декабре текущего года отмечались факты падежа птицы, связанные с гриппом птиц, в Республике Калмыкия и Астраханской области.

Эпидемиологи предупреждают, что инфицирование человека этим вирусом возможно при прямом или косвенном контакте с инфицированными птицами. Возможно заражение человека и при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц. Заразиться также можно через воду при питье и купании, а так же воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем, и через грязные руки.

Врачи предупреждают, что это заболевание начинается остро с озноба, повышения температуры до 38 °C и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2−3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга.