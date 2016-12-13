Рига, 13 декабря, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Чтобы обеспечить размещение международного батальона НАТО, возглавляемого Канадой, на Адажской военной базе летом 2017 года, Латвия вложит по меньшей мере 7 млн евро в строительство казарм, но общие расходы еще будут уточняться, заявили в Министерстве обороны, сообщает LETA.

cosmix Евро

Как стало известно, дополнительно начнется реализация других строительных объектов в соответствии с требованиями батальона. Минобороны планирует в январе 2017 года представить правительству информационный доклад о запланированных работах.

Учитывая, что постоянное инфраструктурное решение для принятия батальона будет закончено в 2018 году, Минобороны работает над вариантами временного решения, чтобы обеспечить необходимую инфраструктурную поддержку уже летом 2017 года.

Министерство обороны не исключает, что, в связи с трудностями в вопросе подготовки необходимой инфраструктуры, канадским военнослужащим, которые прибудут в Латвию в 2017 году, придется проживать в палатках.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии будет размещена боевая группа канадских военнослужащих с внушительным арсеналом военной техники. Канада возьмет на себя руководство латвийской группой (батальоном) и станет одной из четырех стран, руководящих расширенным военным присутствием НАТО в Восточной Европе. Как заявил министр обороны Латвии Раймонд Бергманис, присутствие канадских военных в Латвии станет «очередным подтверждением важности трансатлантических связей», отметив, что «предстоит выполнить задачи по приему боевой группы».

Читайте также: «Наши войска есть на Украине, в Ираке, и скоро будут в Латвии»

"Беженцев в Латвии в палатки, на их место — канадский батальон НАТО»