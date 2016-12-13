Москва, 13 декабря, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В Москве еще несколько крупных столичных предприятий текстильной, фармацевтической, пищевой отрасли получили статус промышленного комплекса и технопарка. Об этом заявил на заседании президиума городского правительств мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По его словам, статус промышленного комплекса получило одно из лидирующих текстильных предприятий ОАО «Старт», крупнейшее фармацевтическое предприятие ФГУП «Московский эндокринный завод», ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий и группе пекарен ООО «Ист Болт Рус.

В список технопарков вошел Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон». Крупнейший разработчик программного обеспечения в области распознавания текстов и лингвистики ООО «Аби Продакшн» (ABBYY) получило статус якорного резидента технопарка «Отрадное».

С учетом новых предприятий теперь в Москве действуют 27 технопарков и 22 промышленных комплекса. По данным властей города, за последние пять лет эти предприятия вложили более 60 млрд рублей в свою инфраструктуру.

Согласно действующему законодательству, предприятия, получившие статус технопарка или промышленного парка, имеют налоговые льготы, в том числе на прибыль, землю и имущество. Кроме того, им снижается арендная плата за землю.