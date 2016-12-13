Санкт-Петербург, 13 декабря, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) сегодня, 13 декабря, представили в Санкт-Петербурге результаты очередного этапа работы над проектом 3D-модели Пальмиры, передает корреспондент ИА REGNUM. Как известно, этот древний город в Сирии, освобожденный от боевиков в марте 2016 года, оказался под угрозой новых разрушений после повторного захвата террористами 11 декабря.

ИИМК РАН Пальмира

Как уже сообщалось, российские специалисты создали ландшафтно-архитектурную 3D-модель современного состояния древнего города, которая позволит уже сейчас, и невзирая на повторный захват Пальмиры, планировать восстановительные работы, не выезжая в Сирию.

В одной программной оболочке собраны сведения о трех столетиях изучения Пальмиры и ее текущем состоянии. Даже если древний город-памятник переживет новые утраты, создаваемая модель потребует лишь актуализации и сократит время оценки и планирования реставрационных работ на территории Пальмиры.

«Хочется надеяться, что вчерашние и сегодняшние разрушения будут минимальные», — заявила руководитель экспедиции в Пальмиру, замдиректора ИИМК РАН Наталья Соловьева.

Добавим, что российские ученые покинули Пальмиру еще в сентябре. В данный момент специалисты на основе трехмерной модели ведут работу над созданием геоинформационной системы и виртуальных моделей всех объектов Пальмиры, что позволит реставраторам приступить к работе по планированию возможного восстановления памятников. Такая «кабинетная работа» займёт не менее года.

«Сейчас в Пальмире ситуация очень сложная, понятно, что за эти несколько дней городу будет нанесен еще ущерб. Когда Пальмиру освободят от террористов, можно будет зафиксировать разрушения, произошедшие после 26 сентября, чтобы оставить в истории следы деятельности этих варваров. Но для реставраторов дополнительных сведений уже не нужно», — отметила Соловьева.

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Как сообщало ИА REGNUM, суммарная площадь съемки достигает 20 кв. км. Сделано более 20 тыс. аэрофотоснимков высокого разрешения. Модели состоят из почти 700 млн точек. Три участка — Долина башенных гробниц, Юго-западный некрополь и Юго-восточный некрополь были сняты с высоты 200 м, а центральная часть города, площадью около 2 кв. км, дополнительно снята с высоты 120 м.

Дополнительно была произведена наземная съёмка трех разрушенных объектов: Храма Баалшамина, Триумфальной арки и, так называемой, «колонны Зенобии». В результате получены высокоточные метрические трехмерные модели местности и объектов архитектуры, созданы детальные ортофотопланы, пространственное разрешение которых значительно выше, чем у существующих спутниковых снимков.

На сегодня Россия является единственным обладателем самой актуальной фиксации современного состояния всемирно известного памятника, что позволит планировать будущие восстановительные работы в Пальмире. Результаты работы могут быть переданы в дар Сирии.

Создаваемая база данных будет охватывать результаты всех предшествующих археологических и исторических исследований города, а также геопространственное отображение современного состояния памятника — каждому объекту присваивается описание времени, степени и характера повреждений, нанесенных ему за последние годы.

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Напомним, 12 декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что террористы атаковали Пальмиру с нескольких направлений. Две первые мощные атаки были отбиты на подступах к городу при поддержке российской боевой авиации. Ночью террористы пошли на третий приступ. Под покровом темноты на одном из направлений боевики использовали автомобили, начинённые взрывчаткой и управляемые смертниками. В итоге, не считаясь с потерями, террористы прорвали оборону правительственных сил и заняли город. При отступлении из Пальмиры правительственные силы эвакуировали 80% мирных жителей.