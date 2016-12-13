Токио, 13 декабря, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Японская компания Toyota опубликовала первый снимок обновленного представительского седана Camry, дебют которого состоится на Международном моторшоу в Детройте в январе будущего года. На тизерном фото изображена задняя часть кузова и заметны новшества экстерьера.

CEFICEFI Toyota Camry

Судя по всему, модель получит новые светодиодные осветители, под ними заметны воздухозаборники. Также у автомобиля будут новые колесные диски, делающие новую Camry спортивной и агрессивной, отмечает Uincar.ru.

Автомобиль получил новую платформу, зарекомендовавшую себя в моделях C-HR и Prius. Значительных и радикальных изменений в обновленной Camry не ожидается, однако от предыдущего поколения ее будет отличать ряд мелочей. Под капотом седана установлен 3,5-литровый двигатель мощностью до 300 л.с.

Предполагается и более доступная версия модели с 2,5-литровым мотором, работающим на дизельном топливе и бензине. Стартовая стоимость новой Toyota Camry — $23 тыс. Итоговая цена будет зависеть от комплектации.