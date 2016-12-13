Вашингтон, 13 декабря, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Соглашение нефтедобывающих стран по сокращению добычи черного золота может ударить по мировому рынку, который столкнется с дефицитом сырья в 0,6 млн баррелей в день уже в первой половине 2017 года. Об этом, как передает ПРАЙМ, говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

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«Если ОПЕК незамедлительно и в полной мере достигнет своих производственных целей, которые оцениваются в 32,7 млн баррелей в день, а также не входящие в ОПЕК производители обеспечат согласованное сокращение на 558 тыс. баррелей в день., то рынок, скорее всего, перейдет в дефицит в I половине 2017 г», — отмечается в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча министров стран-участниц ОПЕК с представителями стран, не входящих в организацию, прошла 10 декабря в Вене. Шестичасовое заседание завершилось подписанием соглашения о сокращении добычи черного золота.

ОПЕК анонсировала сокращение добычи в I полугодии 2017 г. на 1,164 млн баррелей в сутки. К решению о снижении нефтедобычи присоединятся еще 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки.

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