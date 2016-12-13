Красногорск, 13 декабря, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Половина подмосковного леса, пораженного жуком-короедом, восстановлена на площади в 11,2 тысячи гектаров, что является рекордным показателем для региона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Александра Мигунова.

Иван Шишкин. Лес перед грозой 1872

«Выполняя поручение губернатора, в этом году мы посадили леса больше, чем вырубили. Санитарные рубки произвели почти на 6 тысячах гектаров, лесовосстановление провели на 11,2 тысячи гектаров. Это на 22% больше, чем годом ранее. Так много леса в Московской области еще не восстанавливали», — пояснил Мигунов.

Он также отметил, что по итогам 2016 года Московская область находится на первом месте по Центральному федеральному округу по объемам лесовосстановления.

«Год назад мы были вторыми, уступая Тверской области, а в этом году мы опередили соседей почти на 1,5 тысячи гектаров», — заключил Мигунов.

Напомним, в 2016 году планировалось вырубить 9 тысяч гектар подмосковных лесов по санитарным показаниям, в том числе из-за заражения деревьев жуком-короедом. Однако восстановить лес власти области обещали на большей территории — 10 тыс. га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Московской области, по планам властей, будет посажено в два раза больше деревьев, что позволит опередить темпы санитарных рубок сухостойных и пораженных болезнями деревьев.