Москва, 1 января, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Процедура налогового вычета при заключении договора добровольного страхования жизни на срок от пяти лет упрощается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 января, соответствующий закон вступил в силу 1 января 2017 года. Речь идет о договорах страхования жизни, заключенных в свою пользу, в пользу супруга (супруги), а также кровных либо усыновленных детей.

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В настоящее время вычет предоставляется при сдаче налоговой декларации по НДФЛ. Его также можно оформить до окончания налогового периода у работодателя в случае, если взносы по договору удерживались из выплат в пользу налогоплательщика и перечислялись в соответствующие фонды или страховые организации работодателем.

Сейчас 99% договоров страхования жизни заключаются без участия работодателя, и социальный налоговый вычет большинство налогоплательщиков могут оформить только по окончании налогового периода. Вступивший в силу закон дает возможность получить соответствующий социальный налоговый вычета у работодателя до окончания налогового периода, при условии подтверждения такого права налоговым органом. Для этого налогоплательщику не надо будет заполнять налоговую декларацию по НДФЛ. По подсчетам правительства, максимальный размер возвращаемой суммы составляет 15,6 тыс. рублей за каждый год.