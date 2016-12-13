Москва, 13 декабря, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Средства, выделенные из бюджета регионам на жилищное благоустройство в рамках госпрограммы развития общественных территорий, на 70% будут направлены на улучшение состояния дворовых территорий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявил глава Минстроя России Михаил Мень во время парламентских слушаний в Госдуме на тему «Благоустройство общественных пространств в административных центрах субъектов РФ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство дворовой территории

«У нас определено, что 70% из федеральной поддержки будут направлены на благоустройство дворовых территорий», — сказал министр.

Мень подчеркнул, что для реализации этого плана не обойтись без синхронизации с планами по проведению капитального ремонта инженерных сетей. «Если мы сделаем с вами какой-нибудь двор, а на следующий год мы начнём перекапывать его и менять там коммуникации и инженерию, это вызовет только раздражение, и мы с вами получим абсолютно обратный эффект», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мень заявил, что более семи миллиардов рублей будет выделено на обустройство «знаковых» объектов в муниципалитетах. «Получается 30% — это порядка без малого 7 млрд рублей — на знаковые проекты в муниципалитетах, и ещё 500 млн — на конкретные парки и скверы», — сказал он.