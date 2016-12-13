Москва, 13 декабря, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Сегодня, 13 декабря, министр сельского хозяйства Александр Ткачев представил прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года. Прогноз позволит более качественно подходить к разработке документов стратегического развития в сфере АПК. Основные положения прогнозы были представлены на заседании правительственной комиссии по вопросам АПК, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в Минсельхозе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Ткачев

«Хотел бы остановиться на сутевых вопросах научно-технологического развития отрасли, которые связаны с развитием селекции и генетики, глубокой переработкой сельскохозяйственного сырья. Речь идет о разработке и внедрении достижений отечественной науки, которые обеспечат импортозамещение в технологиях, а не только в производстве. Пока технологическое развитие сельского хозяйства опирается на достижения зарубежной науки», — отметил Ткачев.

«По целому ряду позиций доля импортных семян составляет от 20% до 80%. Например, доля импортных семян сахарной свеклы — 70%, семян кукурузы — 28%, семян подсолнечника — 44%, семян овощей — 23%. По картофелю, эта зависимость достигает 80%.

В животноводстве с каждым годом импорт племенной продукции сокращается. Например, в 2015 году импортировано на 50% меньше молочного рогатого скота по сравнению с 2012 годом, импорт мясного КРС и свиней снизился на 97%. Племенное поголовье свиней имеется в необходимом количестве для нормального развития свиноводства. Это результат работы последних 3−5 лет.

Доля импорта в племенном молодняке молочного скота достигает 27%, в мясном скотоводстве это показатель лучше и составляет всего лишь 8%.

В то же время, высокая зависимость от использования импортного племенного материала остается в птицеводстве. Ежегодно закупается 7 млн суточных цыплят и 830 млн инкубационных яиц.

Начиная с 2015 года, реализуется новая мера поддержки — компенсация 20% прямых понесенных затрат на строительство селекционных центров. Первые 10 селекционно-семеноводческих центров и 4 селекционно-генетических центра уже получили поддержку. До 2020 года планируется построить и модернизировать около сотни таких центров, чтобы сформировать отечественной семенной фонд и генофонд сельхозживотных.

Не менее важно развивать селекцию и генетику с точки зрения экспорта. На сегодняшний день мировой рынок оригинальных, элитных и репродуктивных семян зерновых культур составляет 4,5 млрд долларов. На долю России приходится 1,3%. Эксперты прогнозируют рост этого рынка в 1,5 раза к 2030 году.

Не менее важно развитие глубокой переработки сельхозсырья. Россия за последние годы превратилась в крупного производителя и экспортера зерна. По пшенице РФ стала крупнейшим мировым экспортером — до 80%.

Существует большой потенциал не только для импортозамещения, но и для экспорта продуктов глубокой переработки зерна. Так, мировой рынок аминокислот составляет 35 млрд долларов в год. При этом Россия на данном рынке практически не представлена. Занятие даже 10% рынка аминокислот позволит получать 3,5 млрд долларов в год экспортных доходов.

Основная причина отсутствия такого производства в России — высокий уровень затрат на приобретение зарубежных технологий и строительство таких предприятий.

Необходимо создать комплексную программу, позволяющую стимулировать и использовать отечественные разработки в области глубокой переработки зерна. Для достижения наибольшей эффективности считаю целесообразным включить направление глубокой переработки сельхозпродукции в Национальную технологическую инициативу, разработав «дорожную карту» в рамках направления «Фуднет».

К 2030 году Россия должна полностью обеспечивать себя крахмалами и другими продуктами глубокой переработки зерна, а также занимать хотя бы 5% мирового рынка данной продукции.

В области ветеринарии необходимо создать центры научных исследований на базе ведущих институтов и биопредприятий для проведения фундаментальных и прикладных исследований, направленных на разработку лекарственных средств для ветеринарного применения. Это позволит увеличить долю отечественных препаратов, применяемых в ветеринарии, с 40 до 90% к 2025 году», — привел основные положения прогноза Ткачев.

«В прогнозе научно-технологического развития АПК есть два сценария «Локальный рост» и более амбициозный «Глобальный прорыв». Если мы пойдем по второму сценарию, то опережающий рост экспорта позволит поддерживать динамику отрасли на уровне более 3% ежегодно до 2030 года», — подчеркнул глава Минсельхоза.