Калуга, 13 декабря, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сегодня, 13 декабря, в Калуге встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии в России госпожой Астрой Курме и делегацией латвийских предпринимателей, прибывших в регион с двухдневной рабочей поездкой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, цель визита делегации из Латвии — это знакомство с инвестиционным потенциалом калужского региона и установление деловых контактов.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На встрече с латвийской делегацией

Приветствуя гостей из Прибалтики, губернатор Анатолий Артамонов положительно оценил их интерес к Калужской области, подчеркнув искреннее стремление региональной власти развивать всестороннее сотрудничество с Латвией и другими прибалтийскими странами.

По словам калужского губернатора, базовым направлением взаимодействия может стать экономика. Немаловажно, по его мнению, сотрудничать и в сфере образования, науки, культуры. «Мы были бы рады, если бы область посетили художники, артисты, музыканты из Латвии. Наш симфонический оркестр мог бы приехать к вам», — предложил Анатолий Артамонов.

Посол Астра Курме также высказалась за активизацию межгосударственных связей России и Латвии, в которых, по ее словам, в последние годы произошел спад. Она выразила надежду, что развитию отношений будет способствовать и данный визит латвийских бизнесменов в калужский регион. «Мы будем стремиться, чтобы наше сотрудничество продолжалось», — заметила посол.

В этот же день делегация из Латвии посетит индустриальные парки области «Грабцево» и «Ворсино», а также познакомится с работой транспортно-логистического комплекса «Freight Village Vorsino».

Накануне в Калужской торгово-промышленной палате состоялась рабочая встреча латвийских предпринимателей с представителями деловых кругов области.

Напомним, по итогам 9 месяцев 2016 года внешнеторговый оборот Калужской области с Латвией составил 21,1 млн долларов США (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличение составило 44,7%).