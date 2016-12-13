Москва, 13 декабря, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказал свою личную точку зрения, когда заявил о возможном появлении «нового Союза» в прежних границах СССР. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации (РФ) Дмитрий Песков.

Veni Михаил Горбачёв

«Это точка зрения Горбачева, — сказал представитель Кремля журналистам. — Я не являюсь его пресс-секретарем».

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью ТАСС заявил, что республики бывшего СССР могут добровольно объединиться в новое союзное государство, которое будет существовать в границах прежнего Советского Союза.

«В прежних границах и с тем же составом, добровольно…, — пояснил он. — Я считаю, что новый Союз может быть».

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