Москва, 13 декабря, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В Госдуме намерены подготовить обращение нижней палаты парламента к главе правительства Дмитрию Медведеву и председателю Счетной палаты РФ Татьяне Голиковой с запросом объяснений в связи с тем, что органы исполнительной власти не подготовили нормативные подзаконные акты, обеспечивающие исполнение принятых Госдумой законов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По ее словам, после принятия Госдумой важнейших законов органы исполнительной власти должны были «принять соответствующие подзаконные нормативные акты и необходимые управленческие решения, позволяющие безусловно обеспечить с первого января 2017 года исполнение законов». «Нас, прежде всего, интересовали законы, которые напрямую затрагивают интересы граждан. По итогам мониторинга, по итогам анализа мы пришли к такому выводу — по целому ряду важнейших федеральных законов не обеспечены должные подготовительные мероприятия, которые не позволяют фактически обеспечить исполнение законов с 1 января 2017 года. Мы считаем этот факт вопиющим», — сказала Яровая.

По словам Яровой, такая ситуация касается законов, которые «чрезвычайно важны для граждан во всех регионах страны». «Это вопросы деятельности коллекторов, это вопросы расходов на общедомовые нужды, вопросы регистрации права на недвижимость, это вопросы единой электронной карты», — перечислила депутат.

«Для нас принципиально важным является следующее — законы, подписанные президентом России, в которых установлен срок, в течение которого органы исполнительной власти должны принять определенные меры — это фактически прямое поручение президента, которое, безусловно, должно быть исполнено», — добавила она.

По ряду законов сроки уже продлевались и откладывались, подчеркнула депутат. «Даже это не позволило надлежащим образом подготовить их к вступлению в силу с 1 января 2017 года. Поэтому сегодня на Совете Думы по поручению председателя Госдумы мы приняли решение подготовить соответствующее обращение к председателю правительства, а также в Счетную палату России, потому что по таким федеральным законам, которые касаются единой электронной карты, единой информационной системы, были осуществлены, в том, числе, определенные расходы бюджета», — отметила парламентарий.

Для депутатов принципиально важным является вопрос эффективности расходования бюджетных средств, поэтому в рамках парламентского контроля есть намерение провести эту работу, пояснила она. Депутаты намерены «просить председателя правительства в оперативном порядке рассмотреть обращение, которое будет рассмотрено Советом Думы в четверг (16 декабря) с тем, чтобы принять меры оперативного реагирования», указала Яровая. Депутаты предложат правительству дать «соответствующие объяснения», подчеркнула она.

«Более того, по целому ряду вопросов органам исполнительной власти, правительству надлежит определиться с внесением поправок в законодательство и объяснить причину, почему не будут исполнены те или иные федеральные законы в установленный ранее срок, и принять в том числе решение по ответственности должностных лиц, которые допустили те или иные действия, повлекшие невозможность своевременного исполнения законов», — сказала Яровая.

Парламентский контроль сегодня для Госдумы — это «вопрос не формальный, это вопрос содержательный», считает вице-спикер нижней палаты парламента. «Для нас принципиально важно, чтобы взаимодействие двух ветвей власти строилось исключительно на уважении прав граждан и на позиции того, что законы, подписанные президентом — это императив к исполнению всеми ветвями власти», — заключила она.