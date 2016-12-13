Берлин, 13 декабря, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в Берлине заявили о необходимости вновь продлить санкции в отношении России.

Rainews.it Ангела Меркель и Франсуа Олланд

Олланд напомнил о необходимости продлить санкции, если не будут выполняться минские договоренности. «Пока не будет прогресса — я, как и канцлер, поддерживаю продление санкций», — заявил французский президент.

Меркель со своей стороны заявила, что продление санкций необходимо, несмотря на то, что «мы бы хотели большего прогресса в имплементации» минских соглашений.

Напомним, срок действия санкций ЕС в отношении России заканчивается в январе 2017 года. Ряд стран ЕС выступает за нецелесообразность продления, в частности, такие заявления делали представители Греции, Италии, Финляндии, Венгрии и Испании.