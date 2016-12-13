Ставрополь, 13 декабря, 2016, 14:30 — ИА Регнум.



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Прокуратура Ставропольского края считает незаконными требования закона об ограничении минимального размера земельной доли для выдела в размере 2,5 тыс. га. Этот закон, принятый законодателями региона на ноябрьском заседании, будет оспорен в суде.

Прокурорская проверка показала, что изменения в региональный закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» значительно увеличивает предельный минимальный размер образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с 30 до 2 500 гектаров.

В прокуратуре посчитали, что при принятии закона не были учтены права и свободы самих аграриев, которым принадлежат доли в праве собственности на земельные участки сельхозназначения, гарантированные Конституцией Российской Федерации, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

В итоге выходит, что принятый ставропольскими парламентариями закон противоречит Конституции, Земельному кодексу, гарантирующему эти права аграриям, Гражданскому кодексу РФ, и Федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Закон создает неравные конкурентные условия для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе крестьянских фермерских хозяйств, что также нарушает их права.

Прокуратура края оспорила закон в Ставропольском краевом суде. В административном иске прокуратура просит признать пункт закона об увеличении предельного размера выделяемых земель недействующим.

Результаты рассмотрения искового заявления находятся на контроле в прокуратуре края. Напомним, закон, увеличивающий минимальный размер выделяемых сельхозземель до 2500 га, прозванный в народе «Закон жирных котов», был принят на заседании регионального парламента 24 ноября 2016 года.

Этот закон пытались провести еще депутаты Думы прошлого созыва. Законопроект был предложен в период массовой переаренды сельхозземель. Власти опасались, что без введения ограничения переаренда может привести к снижению производства, неэффективному использованию земель, уводу земель из собственности региона и обнищанию сел.

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Однако зимой-весной текущего года закон вызвал резкий общественный резонанс и был снят с рассмотрения. Оппоненты утверждали, что закон убьет фермерское хозяйство на Ставрополье.

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В этот раз закон был одобрен большинством депутатских голосов. Принятие закона, считают авторы, обусловлено необходимостью предотвращения излишнего дробления сельскохозяйственных угодий. Составители закона считают, что на больших по размеру участках сельскохозяйственных угодий возможно эффективное применение современных агротехнических технологий, высокопроизводительной сельскохозяйственной техники; большие по размеру площади земельных участков позволят сохранить традиционно сложившиеся севообороты.

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Председатель аграрного комитета обратил внимание, что для крестьянско-фермерских хозяйств, которые уже ведут хозяйство на меньшем участке сельхозземель (но больше 30 га), предусмотрена законом возможность выделения этих участков в собственность.

Положения закона были озвучены на встрече у бизнес-омбудсмена Ставрополья. На совещании по итогам осеннего сева в селе Ростовановском губернатор подчеркнул, что закон будет изменяться с учётом практики его применения. В целом же, по мнению главы региона, он позволит обеспечить экономическую и социальную стабильность на селе, защитить и предприятия, и людей.

«Я верю, что это закон о сохранении села. Не будет хозяина в селе — всё будет очень сложно. Но пусть никто не тешит себя иллюзией, что такая правовая норма оградит от ответственности нерадивых пользователей земли — тех, кто не платит людям достойные паевые взносы, кто не работает с властями поселений. Таких мы защищать не будем», — сказал тогда губернатор.

Он подчеркнул, что «закон не догма»: «Мы посмотрим правоприменение, и будем его дорабатывать. Никто не вправе сказать, что те, кто получает 500 килограммов зерна за пай, должны оставаться со своим арендатором, когда рядом платят 5 тонн зерна. Этого не будет. Мы всё равно сработаем таким образом, чтобы наш человек не пострадал. А пострадают лишь те, кто пытается обмануть владельцев паёв и развалить ставропольские хозяйства», — озвучили ИА REGNUM слова губернатора в пресс-службе главы региона.