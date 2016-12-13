Черкесск, 13 декабря, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В числе осужденных за коррупционные преступления в Карачаево-Черкесии оказались пять сотрудников органов внутренних дел, директор муниципального унитарного предприятия и два директора государственного унитарного предприятия, три сотрудника бюджетных учреждений.

Unise.ru Непорядочный врач

Есть среди взяточников также адвокат, директор библиотеки, работник банка, врач, должностное лицо органа местного самоуправления, сообщили ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе прокуратуры региона. Кроме того, пять жителей республики были осуждены за дачу взятки.

Всего в Карачаево-Черкесии в 2016 году выявлено 102 преступления коррупционной направленности, в том числе 10 фактов взяточничества. Среди тех, кто оказался пойманным на взятке и осужденным за это преступление, оказались должностные лица, работавшие в различных сферах.

Как отметили в надзорном органе, увеличение числа коррупционных правонарушений наблюдается в сферах государственной и муниципальной службы, бюджета, контрактной системы, государственной и муниципальной собственности.

Отметим, в уходящем году в Карачаево-Черкесии выявлено более 6600 нарушений законодательства о противодействии коррупции. По результатам рассмотрения материалов о нарушениях возбуждено 31 уголовное дело, а также 15 производств об административных правонарушениях. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 800 должностных лиц.