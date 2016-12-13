В Карачаево-Черкесии среди коррупционеров оказались врач и библиотекарь
Черкесск, 13 декабря, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В числе осужденных за коррупционные преступления в Карачаево-Черкесии оказались пять сотрудников органов внутренних дел, директор муниципального унитарного предприятия и два директора государственного унитарного предприятия, три сотрудника бюджетных учреждений.
Есть среди взяточников также адвокат, директор библиотеки, работник банка, врач, должностное лицо органа местного самоуправления, сообщили ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе прокуратуры региона. Кроме того, пять жителей республики были осуждены за дачу взятки.
Всего в Карачаево-Черкесии в 2016 году выявлено 102 преступления коррупционной направленности, в том числе 10 фактов взяточничества. Среди тех, кто оказался пойманным на взятке и осужденным за это преступление, оказались должностные лица, работавшие в различных сферах.
Как отметили в надзорном органе, увеличение числа коррупционных правонарушений наблюдается в сферах государственной и муниципальной службы, бюджета, контрактной системы, государственной и муниципальной собственности.
Отметим, в уходящем году в Карачаево-Черкесии выявлено более 6600 нарушений законодательства о противодействии коррупции. По результатам рассмотрения материалов о нарушениях возбуждено 31 уголовное дело, а также 15 производств об административных правонарушениях. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 800 должностных лиц.