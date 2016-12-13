Москва, 13 декабря, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром нефть» заключила с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) соглашение о совместном освоении двух месторождений Чангуле и Чешмехуш в Иране. Об этом сообщается в Twitter Минэнерго.

skeeze Добыча нефти

«Состоялось подписание соглашения между «Газпром нефть» и Национальной нефтяной компанией ИРИ», — говорится в сообщении.

Комментируя ход переговоров, министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил: «Российские компании проявляют активность на иранском рынке, и я поддерживаю данный процесс».

Министр энергетики России Александр Новак отметил: «Иран наш добрый сосед, давний и важный партнер России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Москва и Тегеран подписали меморандум о совместной работе в области нефти и энергетики. Документ состоит из 23 пунктов, среди которых положения о разведке, добыче, разработке месторождений, своповых операциях.