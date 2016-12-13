Киров, 13 декабря, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Кировским депутатам могут запретить комментировать выступления своих коллег. С предложением внести соответствующие поправки в регламент областного Заксобрания выступила депутат Татьяна Веселова.

Craig Sunter Молчание

В проекте постановления о внесении изменений, в частности предлагается запретить председательствующему и присутствующим на пленарном заседании Заксобрания комментировать выступления депутатов и давать характеристику выступающим.

В случае нарушения председателем Заксобрания регламента заседания депутаты вправе большинством голосов выбрать другого председательствующего из числа присутствующих до принятия решения по обсуждаемому вопросу.

«Если председательствующий считает необходимым принять участие в обсуждении какого-либо вопроса, он записывается в общем порядке для выступления и передает одному из заместителей функции председательствующего до окончательного решения по данному вопросу», — говориться в проекте постановления.

За нарушение депутатской этики предлагается ввести меры дисциплинарного взыскания, форма и размер которых будут предлагаться профильным комитетом. Решение о наложении взыскания будет приниматься большинством голосов депутатов, участвующих в заседании Заксобрания.

По мнению Веселовой, предлагаемые меры позволят обеспечить порядок при ведении заседаний Заксобрания.