Каир, 13 декабря, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в последнее время на фоне актуальных событий все больше говорят о сокращении добычи нефти для стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке, ничто не мешает России увеличивать нефтепроизводство в других странах. Такое мнение озвучил сегодня, 13 декабря, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя сотрудничество «Роснефти» с Египтом.

Dinheirovivo.pt Нефтедобыча

«Вообще сотрудничество «Роснефти» с Египтом идет давно. Есть такой нюанс, что мы последнее время постоянно говорим о замораживании добычи и о снижении добычи нефти, но количество новых проектов только увеличивается. Они все перспективные, они все не настроены на сиюминутное получение нефти. Но, так или иначе, есть определенный задел, то есть добыча внутри страны, которая хочет ограничить, но при этом ничего не мешает нам увеличивать добычу в других местах», — сказал эксперт.

Напомним, что в понедельник, 12 декабря, глава «Роснефти» Игорь Сечин посетил с официальным визит Египет и провел переговоры с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества «Роснефти» с египетскими партнерами и реализации совместных энергетических проектов. Глава «Роснефти» проинформировал Ас-Сиси о состоявшейся договоренности по приобретению «Роснефтью» у Eni до 35% в концессионном соглашении на разработку месторождения Зор, а также 15% в операторе проекта — Совместном паритетном предприятии Eni и EGAS: Petroshorouk.

Игорь Сечин сообщил Абдул-Фаттаху Ас-Сиси о ходе сотрудничества по поставкам нефтепродуктов, а также СУГ и СПГ. Глава «Роснефти» и египетский лидер обсудили вопросы участия российских компаний в новых проектах на территории Египта. Ас-Сиси заявил, что удовлетворен российско-египетским сотрудничеством в сфере нефти и газа, а также поддержал участие Компании во всех обсуждаемых проектах.

«В целом здесь все будет зависеть от того, какая будет конъюнктура нефтяная. В принципе в ситуации текущей нефтяные котировки — $55 и выше, позволяют входить в проекты», — заявил Пикин.

В пресс-службе «Роснефти» отмечали, что совет директоров одобрил участие компании в этом проекте. «Роснефть» заплатила Eni за приобретаемую долю $1,125 млрд, плюс российская компания выплатит $450 млн исторических затрат 2016 года. В целом за четыре года в проекте «Роснефть» инвестирует $4,5 млрд. Причем российская компания таким образом становится участником проекта по разработке крупнейшего углеводородного месторождения Египта вместе с мировыми мейджорами и давними партнерами — Eni и BP. Акционерная структура в итоге может быть сформирована так: Eni — 50%, «Роснефть» — до 35%, BP — до 15%.

Что касается получения прибыли, то, как пояснил Сергей Пикин, с теоретической точки зрения, на работу на месторождении требуется от пяти до семи лет. Все зависит от стадии проекта, от доступа к месторождению, если речь идет о традиционных месторождениях. Важный фактор — наличие инфраструктуры, потому как если она уже есть, то работу вести проще.

О месторождении Зор. В январе 2014 года итальянская нефтегазодобывающая компания ENI по результатам тендера получила право на разработку месторождения Зор. ENI в 2015 году обнаружила «гигантское» месторождение у берегов Египта. Запасы месторождения оцениваются в 850 млрд кубометров газа, это эквивалентно 5,5 млрд баррелей нефти в день. По оценкам ENI, этого хватит на то, чтобы обеспечить Египет голубым топливом на много десятилетий вперед. Зор находится на глубине 1450 метров и занимает площадь 100 квадратных километров. Таким образом, это месторождение стало одним из крупнейших в мире и крупнейшим в Средиземном море. До сих пор самым крупным здесь считалось открытое в 2004 году газовое месторождение Левиафан, запасы которого оцениваются в 450 млрд кубометров. В Минэнерго Египта это открытие назвали историческим для энергетического сектора страны.

«Роснефть» и Eni подписали соглашение о сотрудничестве в июне этого года «на полях» XX Петербургского международного экономического форума. Кроме прочего, соглашение предусматривает партнерство в проектах по разведке и добычи нефти. До этого в 2012 году компании подписали соглашение о комплексном сотрудничестве в международных проектах.

Что касается сотрудничества «Роснефти» с египетскими партнерами, о российская компания в прошлом году заключила генсоглшашение с Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) по поставкам газа. Так «Роснефть» получила доступ к внутреннему рынку голубого топлива Египта. Он, как ожидается, обладает высоким потенциальным ростом.