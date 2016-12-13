Махачкала, 13 декабря, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Жители Махачкалы третий месяц ведут борьбу с застройкой сквера на улице генерала Омарова. Новый виток противостояния с застройщиком начался после того, как неизвестные вырубили деревья, которые на этом участке посадили горожане, передает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. У входа в парк. Усадьба Купавиной. 1915

На территории сквера планируют возвести многоэтажный дом. Администрация города приостановила строительные работы на участке за неимением у застройщика разрешения на строительство многоэтажки. Заставить принять такое решение городские власти были вынуждены после многочисленных акций протеста и обращений горожан во всевозможные инстанции.

Они выступают против застройки, так как этот сквер — единственная парковая зона микрорайона, в котором проживают до 20 тысяч человек. Местные жители облагородили территорию, провели субботники, а 11 декабря за счет своих средств посадили в сквере 50 саженцев.

Однако утром следующего дня они нашли их сломанными. Горожане считают, что вырубить деревья могли только люди застройщика. Жители уже обратились с заявлением в полицию, где им обещали провести проверку.

Позже в парк приехал мужчина, представляющий интересы застройщика. Он пытался уговорить горожан дать добро на строительство с учетом того, что число этажей в доме будет сокращено почти в два раза, а цокольный этаж будет отдан под спортзал. Местные жители отказались и теперь намерены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года жители Махачкалы подожгли незаконно строящийся 6-этажный дом, против строительства которого они выступали долгое время. Ранее суд уже выносил постановление о сносе многоэтажки, но горожане не верили в исполнение приговора.

Сомнения жителей были подкреплены и тем, что за время судебного процесса застройщик поднял дом еще на два этажа. Кроме того, до них дошли слухи, что мужчина обладает связями в Службе судебных приставов, которой предстояло снести здание. Возмущённые горожане решили обойти закон и уничтожили здание огнем.

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