Президент как последняя инстанция? Махачкалинцы ведут борьбу за сквер
Махачкала, 13 декабря, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Жители Махачкалы третий месяц ведут борьбу с застройкой сквера на улице генерала Омарова. Новый виток противостояния с застройщиком начался после того, как неизвестные вырубили деревья, которые на этом участке посадили горожане, передает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM.
На территории сквера планируют возвести многоэтажный дом. Администрация города приостановила строительные работы на участке за неимением у застройщика разрешения на строительство многоэтажки. Заставить принять такое решение городские власти были вынуждены после многочисленных акций протеста и обращений горожан во всевозможные инстанции.
Они выступают против застройки, так как этот сквер — единственная парковая зона микрорайона, в котором проживают до 20 тысяч человек. Местные жители облагородили территорию, провели субботники, а 11 декабря за счет своих средств посадили в сквере 50 саженцев.
Однако утром следующего дня они нашли их сломанными. Горожане считают, что вырубить деревья могли только люди застройщика. Жители уже обратились с заявлением в полицию, где им обещали провести проверку.
Позже в парк приехал мужчина, представляющий интересы застройщика. Он пытался уговорить горожан дать добро на строительство с учетом того, что число этажей в доме будет сокращено почти в два раза, а цокольный этаж будет отдан под спортзал. Местные жители отказались и теперь намерены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года жители Махачкалы подожгли незаконно строящийся 6-этажный дом, против строительства которого они выступали долгое время. Ранее суд уже выносил постановление о сносе многоэтажки, но горожане не верили в исполнение приговора.
Сомнения жителей были подкреплены и тем, что за время судебного процесса застройщик поднял дом еще на два этажа. Кроме того, до них дошли слухи, что мужчина обладает связями в Службе судебных приставов, которой предстояло снести здание. Возмущённые горожане решили обойти закон и уничтожили здание огнем.
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