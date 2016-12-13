Вашингтон, 13 декабря, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск принял решение о переносе запуска первого пилотируемого корабля Dragon V2 на 2018 год. В компании продолжают исследования систем заправки и других компонентов корабля с точки зрения безопасности, сообщает The Wall Street Journal.

Teknoblog.com Пилотируемый корабль Dragon V2

В компании отметили, что подвергают тщательной оценке конструкции, системы и процессы, чтобы внести необходимые корректировки и предотвратить повторение аварии, случившейся в сентябре 2016 года. Проверки и исправления требуют дополнительного времени, что отразилось на графике полетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября этого года ракета SpaceX Falcon 9 взорвалась при подготовке к запуску. В результате никто не пострадал, однако старт, намеченный на 3 сентября, не состоялся. Предполагается, что носитель Falcon 9 будет выводить на орбиту корабли Dragon V2, предназначенные для доставки людей на МКС и возвращения их на Землю. Первый полет Dragon V2 был намечен на ноябрь 2017 года.