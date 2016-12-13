Москва, 13 декабря, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью корреспондентам японских телекомпании «Ниппон» и газеты «Иомиури» показал собаку по кличке Юмэ, которую ему подарили щенком в 2012 году власти северо-восточной префектуры Акита Норихисом Сатакэ, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Собака породы акита-ину вышла вместе с Путиным на встречу с журналистами. «Мне сказали, что вы хотели посмотреть Юмэ, пожалуйста, я вам ее представил — она в отличной форме», — обратился Путин к корреспондентам.

Он пояснил в ответ на смущение журналистов, что они правильно сделали, что испугались, «потому что она строгая собака» и выполняет свои охранные функции — «всегда защищает хозяина».

Интервью японским СМИ российский президент дал в преддверии визита в Японию. В ходе беседы, обсуждая предстоящий визит и вопросы, которые будут затронуты в ходе него, Путин заявил, что очень любит Японию, японскую культуру, спорт, в том числе дзюдо.

«Но ничего обидного не скажу, если отмечу, что Россию я люблю ещё больше», — добавил глава государства, пояснив, что он и премьер-министр Японии Синдзо Абэ будут вести переговоры исходя из национальных интересов — из интересов России, из интересов Японии.

Юмэ (в переводе с японского — «мечта») была подарена Путину в ответ на помощь, которую Россия оказала северо-восточной префектуре Японии, пострадавшей от землетрясения и цунами.