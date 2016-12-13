Москва, 13 декабря, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Во многих малых городах остро стоит проблема обустройства парковых зон, что требует детальной проработки порядка эффективного расходования федеральных средств, выделенных на соответствующие задачи. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») во время парламентских слушаний, посвященных реализации партийных проектов «Единой России» по благоустройству городов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство дворовой территории

«Если в крупных административных центрах парковые зоны достаточно ухоженные, то в городах поменьше с этим обстоят дела неважно: освещение, дорожки, банально — мусорки — все это требует дополнительных вложений, на которые порой у муниципалитета не хватает средств», — заявил Неверов

По его словам, в рамках принятого бюджета на 2017−2019 гг. предусмотрено достаточно небольшой объем средств на благоустройство. «Необходимо дополнительно обсудить порядок эффективного расходования этих средств, точно также вместе с регионами определиться с приоритетами, что необходимо делать на этих территориях», — подчеркнул он.

В рамках этой работы необходимо наладить работу с гражданами, «спросить их, как и что нужно делать, привлечь их по возможности к реализации этого проекта», указал депутат. «Причем не только в рамках работы общественных советов, но и, возможно, люди захотят сами выйти на свои площадки, сделать что-то своими руками», — добавил он.

Наконец, «в этот процесс должны быть включены не только административные центры, но и муниципальные образования, которые тоже крайне заинтересованы в вопросах развития благоустройства, развития общественной среды», добавил Неверов.

В ходе избирательной кампании, в ходе проведения предварительного голосования кандидаты «Единой России» провели тысячи встреч, сходов с гражданами. «Наказы граждан были зафиксированы в программе партии, в решении фракции 15 ноября, инициатива была поддержана президентом Владимиром Путиным в своем послании», — отметил Неверов. При этом он обратил особое внимание на то, что президент отметил важность реализации проектов по благоустройству только с учетом мнения самих жителей.

«Поэтому мы у себя в партии сформировали проект «Наш двор», будет создан общественный совет по реализации проектов в регионах, чтобы обсуждать предложения самих граждан о том, что именно требуется сделать: парковочные места или качели, забор или скамейки», — заявил заместитель председателя Госдумы.

«Хочется, чтобы детские площадки были функциональными, безопасными и интересными для детей. Двор — это та единица общественного пространства, которая объединяет горожан. Тут сосредоточена повседневная жизнь людей», — отметил в ходе своего выступления парламентарий.