Рыбинск, Ярославская область, 13 декабря, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Терапевт из Рыбинска Ярославской области испугал горожан, открыв огонь по незнакомым ему людям. Уголовное дело направлено в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СК по Ярославской области.

Pixabay.com Колючая проволока

Драматическая история произошла на майские праздники — 6 мая 2016 года. Изрядно приняв на грудь, 53-летний участковый терапевт, завязал на улице ссору с незнакомцем и выстрелил в него несколько раз из травматического оружия.

Чуть успокоившись, медик направился домой, куда к нему уже приехал полицейский наряд. В квартире врач вооружился гладкоствольным ружьем. Сначала он открыл дверь полицейским, но через мгновение трижды выстрелил в одного из них.

«Обвиняемый причинил тяжкий вред здоровью. Также мы вменяем ему статью «хулигантство». Прокурор утвердил обвинительное заключение. Мужчине грозит длительный срок заключения», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.