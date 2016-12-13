Киев, 13 декабря, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко покинула партию «Батькивщина». Об этом сообщил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICT депутат от фракции «Батькивщина» Иван Крулько.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По его словам, выйдя из партии, Савченко «начала свою личную политическую карьеру». «Действия с нами она не согласовывает», — сказал Крулько.

Савченко приняла решение и сделала соответствующее заявление еще несколько недель назад, однако партия решила не предавать его огласке. Также партия не намерена дискредитировать Савченко.

Ранее Замглавы украинской парламентской фракции «Народный фронт» и председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, экс-командир спецподразделения «Днепр-1» Юрий Береза предложил лишить народного депутата от «Батькивщины» Надежду Савченко членства в Комитете нацбезопасности в связи с ее поездкой в Москву.