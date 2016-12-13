Савченко вышла из «Батькивщины» и начала «личную политическую карьеру»
Киев, 13 декабря, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко покинула партию «Батькивщина». Об этом сообщил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICT депутат от фракции «Батькивщина» Иван Крулько.
По его словам, выйдя из партии, Савченко «начала свою личную политическую карьеру». «Действия с нами она не согласовывает», — сказал Крулько.
Савченко приняла решение и сделала соответствующее заявление еще несколько недель назад, однако партия решила не предавать его огласке. Также партия не намерена дискредитировать Савченко.
Ранее Замглавы украинской парламентской фракции «Народный фронт» и председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, экс-командир спецподразделения «Днепр-1» Юрий Береза предложил лишить народного депутата от «Батькивщины» Надежду Савченко членства в Комитете нацбезопасности в связи с ее поездкой в Москву.