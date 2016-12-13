Нальчик, 13 декабря, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии от взрыва газа пострадали четыре человека, из них двое детей. Происшествие произошло сегодня, 13 декабря, в одном из частных домов по улице Афаунова в селе Верхний Куркужин Баксанского района.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, в результате взрыва газа дети получили ожоги различной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в ожоговый центр Республиканкой клинической больницы города Нальчик.

Три дня назад в Чечне произошел взрыв бытового газа в надворной постройке дома №8 по улице Кадырова в сельском поселении Нойбер Гудермесского района. Пострадали два человека. Они были доставлены в ожоговое отделение городской клинической больницы №4 города Грозный. К сожалению, мужчину спасти не удалось.

Еще два человека стали жертвами бытового газа в Ингушетии. Трагедия произошла 7 декабря в домовладении по улице Восточная, сельского поселения Барсуки. В результате отравления угарным газом погибли два рабочих — Мовлды Байсуркаев из Чечни и Владимир Токов из Карачаево-Черкесии.

Стоит отметить, что сотрудники МЧС во всех субъектах проводят подворовые обходы и разъясняют гражданам правила обращения с бытовым газом. Так, в Чечне с 24 октября в связи с рядом несчастных случаев, которые произошли в результате взрывов бытового газа, проведено 578 рейдовых мероприятий. Более 30 тысяч жильцов, проживающих в почти девяти тысячах домов, были предупреждены о последствиях беспечного отношения к газу. Тем не менее, полностью избежать трагедий все-таки не удается.