Москва, 13 декабря, 2016, 13:43 — ИА Регнум. За кибернападениями на российские кредитные организации, совершенными за последнее время, стоят три группы хакеров: Corkow, Carbanak и Buhtrap. Об этом сообщается в релизе, опубликованном вирусной лабораторией ESET.

Colin Хакер

Как отмечают специалисты лаборатории, указанные группы обладают похожей тактикой. Большая часть атак начинается с фишингового письма с прикрепленным вредоносным документом. Как правило, это файл Word с эксплойтом — программой, пользующейся уязвимостью в программном обеспечении.

За открытием файла следует запуск другой вредоносной программы, которая позволяет злоумышленникам взять компьютеры объекта атаки под контроль. Отмечено, что один из вредоносных файлов, обнаруженный экспертами, имитирует рассылку «ФинЦЕРТ» Центробанка РФ — центра мониторинга и реагирования на кибератаки в кредитно-финансовой сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря ФСБ РФ объявила о подготовке иностранными спецслужбами кибератак на российские банки с целью дестабилизации финансовой системы государства. Отмечалось, что атаке должна была сопутствовать массовая рассылка смс-сообщений и публикации провокационного характера в соцсетях. Позднее было объявлено о предотвращении кибернападений на 5 крупнейших банков и финансовых организаций России.