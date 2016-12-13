Кострома, 13 декабря, 2016, 13:42 — ИА Регнум. В Костромской области на новогодних праздниках в муниципалитетах пройдут физкультурные и спортивные мероприятия в рамках Декады спорта и здоровья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, решение о проведении в стране ежегодной Декады спорта и здоровья принято министерством спорта РФ.

Александр Дейнека. Эстафета по кольцу. 1947

Физкультурные и спортивные мероприятия пройдут в парках, в детско-юношеских центрах, школах и спортзалах. Региональный комитет по физической культуре и спорту вместе с муниципальными образованиями разработал план мероприятий, в который, в частности, вошли различные спортивные праздники на открытом воздухе, лыжные гонки, соревнования по футболу, волейболу, теннису и шахматам.

В Костроме в детско-юношеском центре «Заволжье» 3 января пройдет турнир по армрестлингу, 5 января детско-юношеский центр «АРС» организует для детей и их родителей организованный выход в лес на лыжах, 6 января в Костроме в центре детского творчества «Ипатьевская слобода» пройдет турнир по настольному теннису «Рождественские звездочки», а с 8 по 9 января в ДЮСШ №3 состоится открытое первенство города по мини-футболу.

Спортивный мероприятия пройдут не только в областном центре, но и в Красносельском, Галичском, Поназыревском, Мантуровском, Буйском, Чухломском, Нерехтском, Сусанинском, Октябрьском, Парфеньевском, Солигаличском, Кологривском и Макарьевском районах, а также в городах Галич, Нерехта, Шарья, Буй и Волгореченск.